Новосибирск, , 06:34 — REGNUM Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков заснял четыре сибирских города с Международной космической станции, на которой он сейчас работает. Фотографию он разместил в своих социальных сетях.

«Доброе утро, #Барнаул, #Новосибирск, #Томск, #Кемерово! Успел заснять вас за несколько минут до рассвета. Как у вас погодка сегодня?» — написал он в своём Instagram.

https://www.instagram.com/p/CMZC1BOHdxG/

«Города на Земле, как звёзды на небе. Красота», — прокомментировал один из подписчиков.

«Вы как Боги! Смотрите на нас сверху!» — поделился своими эмоциями другой комментатор.

«Актуально выражение: «как на ладони». Так красиво», — написала kondrashinamariya.

При этом многие в комментариях просили дать ориентиры — где какой город находится на фотографии.

Фотографию оценили уже более 3 тысяч человек.