Ульяновск, , 06:31 — REGNUM В Ульяновской области записаться на вакцинацию от COVID-19 можно будет без привязки к медицинскому учреждению. Всего в регионе планируется привить 60% населения. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения по итогам встречи губернатора Сергея Морозова с медицинским сообществом.

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По данным ведомства, регион получил почти 49 тыс. комплектов вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), привились свыше 36,8 тыс. жителей, из них двумя компонентами — 15,9 тыс. человек.

Губернатор Сергей Морозов отметил важность выработки «коллективного иммунитета» и заявил, что для избежания «очередной волны» COVID-19 «не менее 60% взрослого населения должны быть не восприимчивы к инфекции». По его мнению, в регионе «должны проработать вопрос создания единого ковидного листа ожидания для вакцинации» без привязки к какому-либо медицинскому учреждению. Глава региона считает, что это позволит оперативно мониторить ситуацию с иммунизацией и ходом вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области с начала пандемии подтверждено 49 216 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 102. Всего сделано более 732 тыс. тестов на коронавирус.

Напомним, ранее России глава Роспотребнадзора Анна Попова напомнила, что в настоящее время в стране продолжает действовать масочный режим, его пока никто не отменял. Она подчеркнула, что «федеральная норма обязательна для исполнения для всех». Жители обязаны носить средства индивидуальной защиты в общественных местах, в общественных помещениях и при скоплении на улице более 50 человек.

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