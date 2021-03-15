Москва, , 06:29 — REGNUM Минпромторг России потратит из федерального бюджета более 472 млн рублей на исследование «взаимосвязей действующей системы отраслевого стратегического планирования и приоритетных направлений развития авиационной промышленности до 2024 года и на период до 2035 года с разработкой предложений по мерам и мероприятиям правового, экономического и организационного характера государственной поддержки в сфере авиастроения». Соответствующий контракт заключён с АО «НИИ Экономики авиастроительной промышленности», передаёт ИА REGNUM.

По результатам открытого конкурса 12 марта 2021 года с институтом был подписан контракт стоимостью 472,08 млн рублей. По нему предусмотрен аванс в размере 30% — 141 624 000 рублей. Работы должны быть выполнены в несколько этапов до 1 февраля 2024 года.

Основанием для проведения работы является госпрограмма «Развитие авиационной промышленности», за счёт которой планируется создать конкурентоспособную отечественную авиапромышленность, обеспечивающую вовлеченность России в глобальную экономику. В рамках нового контракта планируется усовершенствовать госрегулирование инновационного развития авиастроения.

Напомним, также в марте 2021 года министерство заключило контракт с компанией из дивизиона холдинга «Вертолёты России». За более чем 988 млн рублей исполнитель должен выполнить опытно-конструкторскую работу для создания модификации вертолёта, предназначенного для полётов на морские буровые платформы.

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