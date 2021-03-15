Посёлок городского типа Забайкальск, Забайкальский край, , 06:29 — REGNUM Штормовой ветер в Забайкалье нанёс массовый ущерб электросетям и кровлям. Как сообщает сегодня, 15 марта, пресс-служба краевого правительства, центр циклона сейчас находится над Забайкальском, там самая непростая ситуация. Также от электроэнергии отключены 54 населенных пункта в 10 районах.

Следите за развитием событий в трансляции: «Погодные аномалии охватили Россию и мир: что происходит – трансляция»

«Сам сейчас нахожусь в Борзе, город без света», — пояснил вице-премьер правительства региона Андрей Гурулев. Большинство школ по этим районам сегодня не работают, вернутся к обычному режиму после восстановления электроэнергии и работы котельных. Решениями муниципальных комиссий в этих районах объявлен режим ЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичная обстановка наблюдается в соседней Иркутской области: в 78 поселениях на время сильного ветра отключили свет, а в Иркутске отменили масленичные гуляния.

Читайте также: Снежная буря в Приангарье оставила без света десятки поселений

Читайте также: В Иркутске из-за бурана отменили масленичные гуляния