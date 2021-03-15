Абакан, , 06:24 — REGNUM За минувшие выходные (13−14 марта) в Хакасии выросло число жертв COVID-19.

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, 13 марта стало известно о том, что в регионе скончался ещё один пациент с коронавирусом — 79-летний мужчина.

Таким образом, за весь период пандемии в Хакасии скончались 483 пациента с коронавирусом, в том числе 353 человека — старше 65 лет.

Напомним, по состоянию на 14 марта в Хакасии было выявлено 21 552 носителя коронавируса, выздоровели 20 705 человек.

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