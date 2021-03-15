Владивосток, , 06:26 — REGNUM За минувшие сутки в Приморском крае выдан 61 положительный тест на коронавирус, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация продолжается — все новости»

Читайте также: Вирусолог не исключил роста случаев заражения SARS-CoV-2 в России осенью

Второй раз с начала года не зафиксировано суточное выздоровление пациентов. При этом зарегистрировано две смерти от осложнений COVID-19.

На 15 марат в Приморье лабораторно подтверждено с начала пандемии 41 462 носителя SARS-CoV-2, выздоровели 36 658 пациентов, скончались 655 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Российской Федерации может увеличиться число выявленных случаев заражения коронавирусом осенью. Об этом сообщил профессор кафедры вирусологии на биологическом факультете МГУ Алексей Аграновский в интервью радиостанции «Говорит Москва».