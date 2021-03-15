Ульяновск, , 06:20 — REGNUM В Ульяновскую область с начала пандемии поступило почти 49 тыс. доз вакцины от COVID-19, в том числе в последней партии было 11,2 тыс. доз. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

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Всего регион получил 48 992 комплекта вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»), из них 4650 передано в Димитровград. В том числе за последнюю неделю получено 11,2 тыс. доз вакцины.

Иммунизация проводится во всех муниципальных образованиях, в настоящее время вакцина распределяется по медицинским организациям. По словам заместителя министра здравоохранения Инны Чигаревой, в настоящее время вакцинированы 36 837 жителей, в том числе 15 897 человек — обоими компонентами, то есть завершили вакцинацию полностью.

Напомним, вакцина «Гам-КОВИД-Вак» — двухэтапная. Вторая прививка делается через три недели после первой.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области с начала пандемии подтверждено 49 216 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 102. Напомним, 1 и 2 марта в регионе регистрировалось менее 100 случаев заражения, с 3 по 14 марта — от 100 до 105.

По последним данным управления Роспотребнадзора, всего в Ульяновской области сделано свыше 732 тыс. лабораторных исследований на коронавируса, обследованы более 699 тыс. человек.