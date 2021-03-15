Екатеринбург, , 06:07 — REGNUM Момент ДТП под Екатеринбургом, погубившего двух детей и трёх женщин, попал на видео. Оно уже опубликовано в СМИ и телеграм-каналах.

На записи с видеорегистратора видно, как автомобиль «Кио Рио» оказался на встречной полосе прямо перед фурой «Вольво». Произошло столкновение. Легковую. машину помяло и отбросило.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла вечером 14 марта. За рулём была женщина 1968 года рождения. В результате ДТП погибли она, две пассажирки и двое детей.

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