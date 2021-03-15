Пекин, , 06:07 — REGNUM Первая в текущем году песчаная буря обрушилась на китайский город Пекин. Об этом 15 марта сообщил Пекинский центр мониторинга охраны окружающей среды.

Концентрация мелких твёрдых частиц в воздухе в центральных районах Пекина превысила в 160 раз максимальную допустимую норму, установленную Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). По данным мониторинга, в атмосфере города содержится 8 000 микрограмм твёрдых частиц на кубический метр, при максимальной норме 50 микрограмм/кубометр.

Из-за песчаной бури видимость на дорогах Пекина снизилась до 1 км, в городе наблюдаются автомобильные заторы. По прогнозам метеорологов буря продлится до утра 16 марта, жителям города рекомендуется не выходить из дома без необходимости, а также отменить любые мероприятия на открытом воздухе. В Пекине объявлен жёлтый уровень метеоопасности.

Ожидается, что под воздействие пылевой бури попадут северные районы Китая, в том числе автономный район Внутренняя Монголия, Тяньцзинь, провинции Хэйлунцзян, Ляонин, Ганьсу, Шэньси, Шаньси и Хэбэй.

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