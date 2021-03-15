Ульяновск, , 06:00 — REGNUM В Ульяновской области суточное число выявляемых случаев коронавируса остаётся примерно на уровне 100−105. Это следует из данных оперативного штаба региона в соцсетях, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По оперативным данным на вечер 14 марта, за последние сутки официально подтверждено 102 случая заражения SARS-CoV-2. Напомним, 1 и 2 марта в Ульяновской области регистрировалось менее 100 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, с 3 по 14 марта — от 100 до 105.

Всего с начала пандемии в регионе заражение коронавирусом лабораторно подтверждено у 49 216 человек.

Отметим, что ранее в поликлинике № 2 ЦК МСЧ прошел обучающий семинар для медицинских работников по организации кабинетов восстановительного лечения для пациентов, перенесших COVID-19. Напомним, что сами медработники, которые переболели ковидом, реабилитацию могут пройти в санаториях шести регионов.