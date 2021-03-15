Санкт-Петербург, , 06:00 — REGNUM Судостроительная компания из Санкт-Петербурга, которая в мае 2021 года отметит своё 165-летие, получила ещё один многомиллионный иск от кредитора. Претензии к АО «Балтийский завод» из группы «Объединённой судостроительной корпорации» арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области пока не принял к производству, передаёт ИА REGNUM.

Иск от ООО «Неоарм» поступил в суд 13 марта 2021 года. Сумма претензий составляет 35 664 697 рублей. Детали спора пока не сообщаются. За день до этого, 12 марта, та же компания подала к заводу иск на такую же сумму, но он также пока не принят к рассмотрению.

Этим делам предшествовали две претензии от завода к «Неоарму», поданные в феврале и марте 2021 года. Одна небольшая — всего на 19 тыс. рублей, а вторая, которую рассмотрят 5 мая, гораздо существеннее — о взыскании задолженности в размере 10 246 806,56 рубля.

Напомним, многочисленные претензии к судостроителю имеет и мурманское предприятие из дивизиона госкорпорации «Росатом» — ФГУП «Атомфлота», чьи требования по искам составили 702 млн рублей.

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