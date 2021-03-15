Магадан, Магаданская область, , 06:23 — REGNUM Ученые Магаданской области изобрели регистратор спектра микровибраций головного мозга, который предназначен для анализа функционального состояния организма.

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Очередной патент получил прибор, разработанный специалистами НИЦ «Арктика», пишет «Магаданская правда».

Сотрудники лаборатории экологической нейрокибернетики — ведущий научный сотрудник, кандидат биологических наук Геннадий Шабанов, главный научный сотрудник, доктор технических наук Александр Рыбченко, ведущий математик Юрий Лебедев и старший инженер-электроник Игорь Зубков являются авторами нового регистратора.

Процесс регистрации длится всего 160 секунд. В результате получается частотная матрица множества функциональных состояний. Картина зафиксирует все отклонения в деятельности человеческого организма с точностью более чем 90%. Далее дело за внедрением прибора.

В стадии разработки у ученых НИЦ «Арктика» также несколько новинок технических моделей. Регистратор головного мозга не единственное запатентованное изобретение, это промежуточная стадия всей цепочки. Помимо регистрации прибора в Минздраве России его ещеё необходимо поставить на поток.

Как сообщало ИА REGNUM, российские учёные разработали устройство, которое может ускорить восстановление мозга новорождённых после родовых травм. Как пояснили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РФ, это специальная шапочка, разработанная в лаборатории «Умного сна» на базе Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Чернышевского.