Лос-Анджелес, США, , 05:54 — REGNUM Награду «Грэмми» в категории «лучшая песня года» завоевала музыкальная композиция I Can't Breathe в исполнении американской певицы H.E.R. Трансляцию с церемонии вручения премии вёл 14 марта телеканал CBS.

Песня 23-летней американки H.E.R., чьё настоящее имя Габриэла Уилсон, посвящена борьбе с расизмом и протестам, связанным со смертью чернокожего мужчины Джорджа Флойда, погибшего в США во время задержания его полицией.

Последние слова, сказанные Флойдом, стали названием музыкальной композиции. Видеоклип к песне представляет собой нарезку документальных кадров с многочисленных акций протеста против расизма и произвола полиции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что лауреатами музыкальной премии «Грэмми» стали Леди Гага, Ариана Гранде, Джеймс Тейлор и другие исполнители и музыканты.

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