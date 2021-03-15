Биробиджан, , 05:41 — REGNUM В Еврейской АО возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя главы администрации Смидовичского района. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

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Выяснилось, что администрацией района был заключен контракт на строительство водовода в посёлке Николаевка. В установленный срок работы не были выполнены. Однако чиновник подписал акты КС-2 и КС-3, в которых было указано, что весь объём строительства выполнен. Подрядчик получил из бюджета 1,8 млн рублей.

В отношении коммерческой организации также проводится проверка на предмет наличия в действиях руководства мошенничества.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске при получении взятки задержали начальника Центрального района.