Токио, , 05:38 — REGNUM Группу специалистов по практической разработке боевого самолета нового поколения собрала японская компания Mitsubishi Heavy Industries. Об этом 15 марта сообщает телеканал NHK.

В состав группы войдёт до 500 специалистов нескольких японских компаний, занимающихся разработками радаров и двигателей. Запланировано, что к 2027 году будет разработан прототип самолёта, который заменит устаревающий многоцелевой истребитель-бомбардировщик F-2. Массовое производство новых боевых самолётов предполагается запустить уже в 2031 году.

Истребитель-бомбардировщик F-2 поступил на вооружение ВВС Японии в 2000 году. При совместном сотрудничестве японской компании Mitsubishi Heavy Industries и американской Lockheed Martin было произведено 98 таких бомбардировщиков. При разработке нового самолёта также предполагается сотрудничать с американской компанией, но возглавлять проект будут японские разработчики. Общая стоимость проекта предварительно оценена в 1,5 трлн иен ($14 млрд).

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