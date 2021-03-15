Екатеринбург, , 05:37 — REGNUM В Свердловской области идёт доследственная проверка по факту ДТП, в котором погибли три женщины и два ребёнка. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, за рулём находилась женщина 1968 года рождения. Также в салоне были девушка 2000 года рождения, пожилая женщина и дети примерно 13 и 12 лет — девочка и мальчик.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла в районе 19:00 по местному времени 14 марта на 48-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень, в районе села Мезенского. Автомашина «КИА-РИО» выкатилась на встречную полосу и врезалась в фуру.

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