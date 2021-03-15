Владивосток, 15 марта, 2021, 05:30 — ИА Регнум. Арбитраж Приморского края признал банкротом Ассоциацию «Футбольный клуб «Луч-Энергия». В отношении ответчика введено конкурсное производство сроком на полгода — до 9 сентября 2021 года. Вердикт ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Футбольные звезды». Реж. Борис Дежкин. 1974. СССР Футбол

Конкурсным управляющим утвердили Вадима Кима.

В 2017 году по иску ФГБОУ «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» ассоциация была взята под наблюдение. Осенью 2019 года налоговая служба обратилась в суд с ходатайством о прекращении производства по делу «в связи с недостаточностью имущества», но производство продолжилось. В июне 2020 года на собрании «кредиторы большинством голосов приняли решение об утверждении мирового соглашения», но условия не согласовали, также как и график погашения задолженности. Временный же управляющий заявил «о невозможности восстановления платежеспособности должника, необходимости открытия конкурсного производства». К моменту первого собрания долги ассоциации превысили 134,315 млн рублей. В итоге суд признал юрлицо банкротом и открыл конкурсное производство.

Также в рамках банкротного дела суд до 12 апреля 2021 года оставил без движения заявление министерства физической культуры и спорта Приморского края о включении в реестр кредиторов претензий на сумму 13 796 390 рублей.