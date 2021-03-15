Новосибирск, , 05:22 — REGNUM В Новосибирске прививку от коронавируса поставил мэр города Анатолий Локоть. Он привился препаратом «Спутник V».

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«Мне не хотелось бежать впереди всех, обгонять врачей, учителей, те категории, которые должны быть в первую очередь защищены. Им поставлены прививки, — цитируют «Новосибирские новости» градоначальника. — Сейчас наступила очередь, когда идёт вакцинация поголовно всего населения, и я пришёл в нашу поликлинику №1».

Отметим, что от коронавируса привились уже более 70 000 жителей Новосибирской области.