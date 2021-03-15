15 марта 2021 | Время чтения 4 мин

Анастасия Степанова, , 05:42 — REGNUM В Свердловской области контракт стоимостью более 12 млрд рублей был подписан через закупку «у единственного поставщика». ИА REGNUM выяснило, кто его получил и почему. Данный контракт был одним из трёх самых дорогостоящих на прошлой неделе (8—14 марта 2021 года).

Дмитрий Пумпянский Kremlin.ru

Стройка на 12 миллиардов

8—19 августа 2023 года в Екатеринбурге запланированы XXXII Всемирные студенческие игры (Универсиада-2023).

8 мая 2020 года распоряжением российского правительства АО «Синара-Девелопмент», которое входит в группу «Синара» миллиардера Дмитрия Пумпянского, было утверждено единственным подрядчиком по основным объектам Универсиады-2023. В список таких объектов попали общежитие деревни Универсиады, медцентр, дворец водных видов спорта, общественный центр с периметром безопасности, тренировочное поле для регби с легкоатлетическими дорожками, водоотводный канал, дорожная сеть. Срок действия контрактов ограничили 30 декабря 2021 года. Подрядчику разрешили на 70% работ привлекать субподрядчиков, но при условии, что 30% он выполнит самостоятельно. То есть фактически частная компания получила право дробить и распределять контракты за бюджетные деньги среди более мелких компаний?

12 марта 2021 года управление капитального строительства Свердловской области, которое подконтрольно минстрою области, заключило контракт на строительство Дворца водных видов спорта в Екатеринбурге — одного из объектов Универсиады. Стоимость работ оценили в 12 027 312 157,2 рубля. По договору предусмотрен аванс в размере 50% — 6 013 656 078,6 рубля. Договор завершится 4 марта 2023 года, источник финансирования — областной бюджет.

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Контракт на строительство был подписан с АО «Синара-Девелопмент», которое входит в группу «Синара». Компания, по данным Forbes, подконтрольна фигуранту рейтинга «200 богатейших бизнесменов России 2020» Дмитрию Пумпянскому, который занимает 54-е место с состоянием $1800 млн. Помимо «Синары», миллиардер владеет контрольным пакетом акций «Трубной металлургической компании». Пару лет назад кресло председателя совета директоров группы «Синара» он уступил сыну Александру. На сегодня Александр Пумпянский не только глава совета директоров «Синары», но и возглавляет совет директоров «СКБ-банка». В последнем, по данным на 31 декабря 2020 года, более 53,7% акций принадлежит АО «Группа Синара», 42,64% — TMK Steel Holding Limited с Кипра.

Вертолёты для Минпромторга

Второе место по стоимости контракта, заключённого 10 марта 2021 года — у Минпромторга России. По договору, который оценили в 988 237 900 рублей, до 1 февраля 2024 года должна быть выполнена опытно-конструкторская работа «Создание модификации вертолета Ми-171А, предназначенного для полётов на морские буровые платформы (модель Ми-171А3)».

Исполнителем по итогам открытого конкурса выбран подмосковный «Национальный центр вертолетостроения имени М. Л. Миля и Н. И. Камова», созданный в 2019 году на базе АО «Московский вертолетный завод им. М. Л. Миля» и АО «Камов». Предприятие входит в холдинг «Вертолёты России» госкорпорации «Ростех» (руководитель — Сергей Чемезов).

По контракту предусмотрен аванс в размере 30% — 296 471 370 рублей.

Очистные за полмиллиарда

Попал в рейтинг недели ещё один контракт из Свердловской области, но уже муниципальный. Его 9 марта заключило МУП трест «Водоканал» из Магнитогорска, подконтрольное администрации города. Стоимость — 507 168 823,17 рубля, срок исполнения — до 31 декабря 2022 года.

Исполнитель должен будет выполнить работы в рамках инвестиционной программы «Реконструкция объектов городской инфраструктуры г. Магнитогорска. Очистные сооружения правого берега». В задачи входят несколько видов работ. Исполнителем выступает ООО «Уфимская газовая компания» из Башкирии.

Компания учреждена в феврале 2012 года. Её уставный капитал — 10 тыс. рублей, основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Владелец — Эльвира Султанова, директор — Александр Русяев.

Примечательно: 11 марта 2021 года тот же магнитогорский трест обратился с иском к уфимской фирме, требуя выплаты 3 824 923,56 рубля. Дело пока к производству не принято. Известно, что стороны связывает между собой ещё один контракт на 33,46 млн рублей, заключенный в 2019 году.

Помимо этого, 1 апреля 2021 года арбитраж Свердловской области также рассмотрит иск администрации Артинского городского округа к этой же фирме «о взыскании убытков, причиненных в связи с невыполнением обязательств по муниципальному контракту №40 от 08.07.2019 в сумме 8 037 553 рублей 61 копейки». Ответчик на этот иск возражает, что котельная «запущена в пусконаладочном режиме», а «осуществить пусконаладочные работы в автоматизированной системе управления не представляется возможным ввиду того, что данные работы не учтены проектно-сметной документацией». ООО просит в иске отказать, но суд пока не вынес свой вердикт.

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