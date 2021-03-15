Чита, , 05:16 — REGNUM Отключение электроэнергии произошло из-за штормового ветра в 54 населённых пунктах в Забайкальском крае. Об этом 15 марта сообщил вице-премьер краевого правительства Андрей Гурулев в своем Telegram-канале.

Аварийное отключение электроэнергии произошло из-за прохождения по территории региона циклона с усилением ветра до 30 м/сек. Ветер нанёс ущерб кровлям зданий и электросетям по всему Забайкальскому краю. Как уточнил Гурулёв, в десяти районах края остались без света 54 населённых пункта. Самая сложная ситуация наблюдается в Оловяннинском, Ононском, Борзинском, Забайкальском районах.

Информация о погибших и пострадавших не поступала. Точное количество потребителей, отключённых от энергоснабжения, установить сложно, так как специалисты продолжают регистрировать всё новые аварии, одновременно возвращая подачу энергоснабжения. В Чите на базе МЧС создан оперативный штаб по отслеживанию ситуации и ликвидации аварий, туда собирается информация со всех районов края. Над восстановлением энергоснабжения работают более 120 человек и 40 единиц техники.

В пострадавших районах отменены занятия в школах. По прогнозам синоптиков, в течение ближайших суток в Забайкалье сохранится сильный ветер, ожидается снегопад, метель и гололедица.

Ранее ИА REGNUM сообщало о штормовом предупреждении в Забайкальском краев связи с ухудшением метеоусловий.

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