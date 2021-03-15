Новосибирск, , 05:12 — REGNUM В Новосибирске скончался бывший прокурор города Владислав Мандрыко. По данным местных СМИ, он стал жертвой коронавируса.

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«В Новосибирске скончался бывший заместитель прокурора Новосибирской области Владислав Мандрыко. Несколько лет Владислав Иванович работал прокурором Новосибирска, а в 2015-м его повысили и перевели на должность зама в прокуратуру региона», — сообщают «Все новости Новосибирской области», со ссылкой на свой источник информации.

СМИ уточняет, что об его смерти стало известно накануне, 14 марта.

Отметим, что в органах прокуратуры Мандрыко служил с 1987 года.