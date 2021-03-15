Париж, , 05:03 — REGNUM Дом футболиста ПСЖ Анхеля Ди Марии ограбили во время матча 29-го тура чемпионата Франции с «Нантом». Об этом 15 марта сообщает радиостанция RMC.

Отмечается, что преступники смогли проникнуть в дом и выкрасть содержимое сейфа, который находился на втором этаже. При этом семья футболиста в этот момент была дома, но ничего не слышала и не пострадала.

Ди Мария был заменён на 62-й минуте матча именно из-за ограбления. После этого он сразу же отправился домой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ПСЖ проиграл «Нанту» со счётом 1:2.

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