Оттава, , 04:57 — REGNUM «Оттава Сенаторз» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе «Оттавы» дубль оформил нападающий Дрейк Батерсон. Ещё по шайбе забросили форварды Брэди Ткачук и Райан Дзингел.

В составе «Торонто» точными бросками отметились нападающие Зак Хайман, сделавший дубль, и Джон Таварес.

В настоящее время «Оттава» занимает седьмое место в Северном дивизионе, на счету команды 21 очко. «Торонто» идёт на первом месте с 40 очками.

Читайте также: «Каролина» обыграла «Детройт» в матче НХЛ