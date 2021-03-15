Владивосток, , 05:23 — REGNUM В пригороде Владивостока утром 14 марта произошло ДПТ — иномарка наехала на инспектора ДПС, находившегося при исполнении служебных обязанностей. Полицейский скончался в больнице, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД Приморья.

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В направлении Артёма по левому ряду двигался автомобиль Тойота Карина, за рулём которого была пенсионерка 1945 года рождения. Она совершала манёвр — перестраивалась, и в этот момент совершила столкновение с Тойота Приус. От удара водитель Приуса не справился с управлением и совершил наезд на 35-летнего инспектора ДПС и припаркованные автомобили.

Медосвидетельствование показало отсутствие алкоголя в крови участников ДТП.

По предварительной информации, 22-летний водитель ехал с превышением допустимой скорости. Позже выяснилось, что молодой парень, уроженец Кемеровской области является злостным нарушителем ПДД. Стаж вождения — три года. При этом в 2020 году его 67 раз привлекали к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, в большинстве случаев — скоростного режима.

Коллектив полиции выражает соболезнования семье погибшего коллеги. Без мужа и отца остались супруга и пятилетняя дочь.

Ведётся следствие.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области ДТП унесло жизни пяти человек. Авария произошла на трассе Екатеринбург — Тюмень возле села Мезенского.