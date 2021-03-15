Новосибирск, , 04:48 — REGNUM В Новосибирской области после гибели женщины с двумя малолетними детьми во время пожара организована прокурорская проверка. Об этом сообщает региональное ведомство.

«Предварительно установлено, что причиной возгорания могло послужить нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печи», — уточняет прокуратура Новосибирской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины и её двух малолетних детей во время пожара в селе Бобровка Сузунского района.

Напомним, что в ходе тушения огня были обнаружены тела хозяйки дома, её двухлетней дочери и семилетнего сына. По предварительным данным, 11-летний сын женщины пытался разжечь печь розжигом, произошел хлопок и возгорание. Он успел вынести четырёхлетнего брата, остальным спасти не удалось.

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