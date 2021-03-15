Москва, 15 марта 2021, 04:43 — REGNUM Запад стремится уничтожить Россию в кратчайшие сроки, потому что иначе он может не успеть осуществить свой новый проект мироустройства, заявил политолог Дмитрий Куликов в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По его словам, современный Запад находится в ситуации схожей с той, в которой находился Гитлер перед нападением на СССР в 1941 году. Он осознавал, что нападать на СССР в 1942 году было бы уже поздно, а потому он видел свой последний шанс уничтожить СССР, напав в 1941 году. Современный Запад понимает, что его время уходит, а Россия продолжает ему мешать строить «дивный новый мир».
Политолог также отметил, что главным препятствием для Запада, потерявшего моральное, политическое и любое другое лидерство, остается Россия. Китай же для него такой серьезной проблемой не является.