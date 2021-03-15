Москва, , 04:43 — REGNUM Запад стремится уничтожить Россию в кратчайшие сроки, потому что иначе он может не успеть осуществить свой новый проект мироустройства, заявил политолог Дмитрий Куликов в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

По его словам, современный Запад находится в ситуации схожей с той, в которой находился Гитлер перед нападением на СССР в 1941 году. Он осознавал, что нападать на СССР в 1942 году было бы уже поздно, а потому он видел свой последний шанс уничтожить СССР, напав в 1941 году. Современный Запад понимает, что его время уходит, а Россия продолжает ему мешать строить «дивный новый мир».

«Это новый мир, в котором людей будут выращивать в инкубаторах, где не будет семьи, папы, мамы, и мы будем производить солдат, врачей, ну или кто там еще понадобится. И воспитывать будем их как солдат и врачей прямо на выходе из инкубатора. Вот это та принципиальная граница, по которой произойдет в любом случае цивилизационный разлом, даже если они сейчас на кнопку на нажмут. Потому что, если все дойдет до понятного вопроса существования человека как такового и его исчезновения, этот вопрос может решать только войной. Это вторая, дальняя граница этой ситуации», — заявил Куликов.

Политолог также отметил, что главным препятствием для Запада, потерявшего моральное, политическое и любое другое лидерство, остается Россия. Китай же для него такой серьезной проблемой не является.