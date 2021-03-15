Нью-Йорк, США, , 04:43 — REGNUM О беспрецедентных человеческих потерях из-за пандемии COVID-19 рассказал мэр города Нью-Йорка Билл де Блазио 14 марта в ходе траурной церемонии, посвящённой памяти жертв пандемии.

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По словам главы города Нью-Йорка, от болезни, вызванной коронавирусной инфекцией, за год скончалось больше жителей города, чем во время Второй мировой войны, во время войны во Вьетнаме, в терактах 11 сентября и во время урагана Сэнди. На сегодняшний день число погибших от последствий заболевания COVID-19 горожан составляет более 30 тысяч человек.

Мэр Нью-Йорка указал, что пандемия затронула фактически каждую семью в городе. Билл де Блазио призвал горожан возродить город, «плечом к плечу, держась друг за друга»

Напомним, пандемия коронавирусной инфекции была объявлена Всемирной организацией здравоохранения 11 марта 2020 года. США находится на первом месте в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом и по количеству летальных исходов от последствий заболевания COVID-19. Нью-Йорк стал центром пандемии в США во время первой волны COVID-19, здесь число умерших в течение суток доходило до 700 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США первый этап вакцинации от COVID-19 прошли более 100 млн человек.

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