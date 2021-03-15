Прага, 15 марта 2021, 04:37 — REGNUM Мужская сборная России по гандболу сыграла вничью на выезде со сборной Чехии в матче отборочного раунда чемпионата Европы 2022 года. Встреча завершилась со счётом 27:27.
В первом матче, который состоялся 10 марта, российская команда одержала победу дома со счётом 28:27.
Таким образом, сборная России набрала шесть очков в четырех матчах и идёт на первом месте в турнирной таблице третьей отборочной группы. Далее идут сборные Украины (5 очков), Чехии (3) и Фарерских островов (0).
В финальную часть чемпионата Европы попадут по две команды от каждой из восьми групп. Ещё четыре путёвки достанутся лучшим командам из тех, что заняли третьи места в своих квартетах.
Чемпионат Европы по гандболу должен состояться с 13 по 30 января 2022 года в Венгрии и Словакии.