Прага, , 04:37 — REGNUM Мужская сборная России по гандболу сыграла вничью на выезде со сборной Чехии в матче отборочного раунда чемпионата Европы 2022 года. Встреча завершилась со счётом 27:27.

В первом матче, который состоялся 10 марта, российская команда одержала победу дома со счётом 28:27.

Таким образом, сборная России набрала шесть очков в четырех матчах и идёт на первом месте в турнирной таблице третьей отборочной группы. Далее идут сборные Украины (5 очков), Чехии (3) и Фарерских островов (0).

В финальную часть чемпионата Европы попадут по две команды от каждой из восьми групп. Ещё четыре путёвки достанутся лучшим командам из тех, что заняли третьи места в своих квартетах.

Чемпионат Европы по гандболу должен состояться с 13 по 30 января 2022 года в Венгрии и Словакии.