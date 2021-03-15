Тюменский район, Тюменская область, , 04:35 — REGNUM В Тюменском районе в 2021 году реализуются четыре частных инвестиционных проекта в сфере сельского хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.

Ожидается ввод в эксплуатацию второй очереди предприятия по выпуску мороженого, запускается производство бутилированной питьевой вод, планируется открытие молочно-товарной фермы. В данный момент заканчивается реконструкция цеха птицефабрики «ПРОДО Тюменский бройлер», который будет давать до 400 тонн продукции в месяц.

По данным управления агропромышленного комплекса Тюменского района, благодаря новым производствам в муниципальном образовании появятся ещё 55 рабочих мест.