Владивосток, , 04:57 — REGNUM Рыбодобывающие компании Приморья до 2030 года планируют обновить флот 45 новыми судами. Для кораблей, построенных на приморских верфях, предусмотрены налоговые льготы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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До 2030 года планируется строительство 17 единиц крупнотоннажного и 28 единиц среднетоннажного флота на отечественных верфях.

«Первые пять лет на суда, построенные на территории Приморья, налог на имущество составляет 0%, на пять последующих налоговых периодов — 0,5%», — пояснили специалисты.

Рыбопромысловый флот региона включает более 450 судов. Рыбаки вносят серьёзный вклад в продовольственную безопасность страны — почти 20% общероссийского вылова обеспечивают добытчики Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, Южная Корея продолжает лидировать на мировом рынке судостроения.