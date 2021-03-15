Пекин, , 04:27 — REGNUM Отгрузки мобильных телефонов в Китае взлетели на 240,9% в годовом исчислении до 21,76 млн единиц в феврале, сообщили в Китайской академии технологий информации и связи (CAICT).

Поставки мобильных телефонов 5G составили 15,07 млн единиц, или 69,3% от общего объема поставок в феврале, сообщили в CAICT, который является научно-исследовательским институтом при Министерстве промышленности и информационных технологий Китая.

В феврале на рынок было выпущено в общей сложности 28 новых моделей телефонов, что на 33,3% больше, чем годом ранее за тот же месяц.

Отечественные бренды продолжили доминировать на китайском рынке мобильных телефонов в прошлом месяце. Их поставки достигли 19,57 млн единиц, или 89,9% от общего объема поставок за указанный период.

Поставки смартфонов в прошлом месяце составили 21,34 миллиона единиц, увеличившись на 236,6% в годовом исчислении.