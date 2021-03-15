Пекин, , 04:24 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz приступил к массовому отзыву 2,6 млн автомобилей с рынка Китая из-за неисправности программного обеспечения, сообщает агентство Синьхуа.

По данным Государственной администрации автопроизводителей Китая, отзыв стартует 12 апреля и коснется 17 моделей автомобилей, произведенных с 21 января 2016 года по 30 ноября 2020 года.

Проблемы с программным обеспечением автомобилей приводят к тому, что автомобили могут указывать неверное местоположение в случае катастрофы, говорится в заявлении.

Производитель бесплатно обновит версии программного обеспечения в отозванных автомобилях, чтобы исключить риски.