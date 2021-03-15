Владивосток, , 04:47 — REGNUM На острове Русский во Владивостоке продолжается по поручению президента РФ Владимира Путина строительство нового культурно-образовательного комплекса — работают на объектах почти 1600 рабочих, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

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«Всё, что здесь сейчас происходит, имеет огромное значение. В России строятся всего четыре таких культурно-образовательных комплекса. Нам повезло, что один из них возводится в Приморье. Пристальное внимание, контроль, постоянное взаимодействие с подрядчиками, строителями, фондом — всё это составляющие той огромной работы, которая ведётся сейчас под руководством губернатора Олега Кожемяко, чтобы выполнить поставленные главой государства задачи», — сказала заместитель председателя регионального правительства — министр культуры и архивного дела Елена Бронникова во время рабочей поездки на стройплощадку.

Кластер строят в центральной части Владивостока и на острове Русский. На материке он объединит Третьяковскую галерею, Государственный Эрмитаж, Русский музей и Музей Востока, а именно местные филиалы этих ведущих отраслевых учреждений, а также их региональных и зарубежных партнёров.

На Русском возводят крупнейший в стране кампус творческих вузов — Российского государственного института сценических искусств, Московской государственной академии хореографии, а также филиал Центральной музыкальной школы при консерватории имени П.И. Чайковского. Для студентов здесь будут созданы условия не только для проживания и обучения, но и для дальнейшего трудоустройства.

Культурно-образовательный комплекс должен заработать на полную мощность в 2023 году.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Народного хурала Бурятии поддержали создание интерната для музыкально одаренных детей.