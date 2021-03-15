Филадельфия, США, , 04:20 — REGNUM «Филадельфия Сиксерс» одержал победу над «Сан-Антонио Спёрз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 134:99.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Филадельфии» Тобиас Харрис, записавший в свой актив 23 очка.

В составе «Сан-Антонио» наибольшую результативность показали Деррик Уайт и Дрю Ойбанкс, набравшие по 17 очков.

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