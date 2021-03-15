Кемерово, , 04:09 — REGNUM В Кемеровской области организованы доследственные проверки по сообщению о том, что для питания в общеобразовательном учреждении и психоневрологическом интернате использовались некачественные крупы. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

«В ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение о том, что в общеобразовательном учреждении Яйского района и психоневрологическом интернате в городе Тайге использовались для питания учащихся и постояльцев некачественные крупы», — уточнили в ведомстве.

Следователям предстоит установить, как доставлялась и хранилась продукция, соответствует ли она ГОСТу.

Отмечается, что по результатам проверок будут приняты процессуальные решения.