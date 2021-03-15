Новосибирск, , 04:01 — REGNUM Новосибирские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели женщины и её двух малолетних детей во время пожара. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Возгорание в частном доме по улице Безручкова в селе Бобровка Сузунского района Новосибирской области произошло вечером 13 марта. В ходе тушения огня были обнаружены тела хозяйки дома, 1985 года рождения, её двухлетней дочери и семилетнего сына. Установлено, что семья многодетная: двое детей находились у бабушки, четверо — с матерью в доме. По предварительным данным, 11-летний сын пытался разжечь печь розжигом, произошел хлопок и возгорание. Он успел вынести из дома четырёхлетнего брата, остальным спасти не удалось.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».