Курган, , 04:01 — REGNUM В Кургане в краткие сроки налажено и запущено производство двуосно-ориентированной полистирольной плёнки. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Производственная линия в действии Пресс-служба губернатора Курганской области

Аналогов данному производству в России пока нет. Благодаря новой производственной линии доля импорта полистирольной плёнки в стране сократится с 70% до 40%. На воплощение масштабного проекта, реализованного при поддержке Фонда развития промышленности, ушло два года.

Фонд развития промышленности предоставил НПО «Курганприбор» на уникальное производство займ 750 миллионов рублей, а общая сумма инвестиций в проект превысила один миллиард рублей. Новое производство не имеет отходов, а продукция может быть переработана неограниченное количество раз, отмечают инвесторы. Кроме того, создано 90 новых рабочих мест.

Полистирольная плёнка используется для изготовления пластиковых форм и упаковочной продукции. На НПО «Курганприбор» в дальнейшем планируют запустить вторую производственную линию.