Владивосток, , 04:43 — REGNUM Держатели социальной карты «Приморец» смогут покупать хлеб по социальной цене — с 15 марта в крупных торговых сетях, а также с 22 марта в магазинах «Свежий хлебушек» стартует проект «Добрый хлеб», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Цена булки хлеба собственного производства весом 380−500 граммов в магазинах-участниках акции будет не более 15 рублей. Социальный товар обозначен специальными ценниками и стикерами.

«На первом этапе в проекте участвуют 35 торговых предприятий, расположенных во Владивостоке, Уссурийске, Находке, Арсеньеве, Партизанске, Фокино. В дальнейшем планируется увеличение количества участников и расширение географии проекта», — пояснили в правительстве.

Социальный проект «Карта «Приморец» стартовал в крае 1 октября 2019 года. Основной его целью является улучшение качества жизни приморцев, нуждающихся в социальной поддержке. Эта карта объединяет в себе функционал банковской карты национальной платежной системы «МИР», безналичной оплаты проезда на транспорте, а также универсального сервиса использования программ лояльности участников проекта — сетей магазинов розничной торговли, аптечных сетей и организаций сферы услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень бедности в российском обществе таков, что введение адресных мер соцподдержки, в том числе продуктовых карточек, оказывается жизненной необходимостью, завил политолог Дмитрий Михайличенко.