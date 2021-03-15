Лос-Анджелес, США, , 03:52 — REGNUM В сеть выложили трейлеры будущего киномюзикла «На высоте», который снимает режиссёр «Безумно богатых азиатов» и «Иллюзии обмана» Джон Чу. Ролики были опубликованы 15 марта на YouTube-канале Warner Bros. Pictures.

В основу картины лёг одноимённый бродвейский мюзикл драматургов Лин-Мануэля Миранды («Гамильтон») и Квиары Хьюдс, премьера которого состоялась в 2008 году. Его сюжет рассказывает о жизни жителей района Нью-Йорка Вашингтон-Хайтс. «На высоте» был удостоен четырёх премий «Тони», в частности, победил в номинации «Лучший мюзикл».

Изначально кинокомпания Warner Bros. хотела выпустить фильм «На высоте» в прокат в июне 2020 года, однако вынуждена была перенести релиз из-за эпидемии коронавируса. Премьера картины состоится 18 июня 2021 года в кинотеатрах и на сайте потокового сервиса HBO Max.

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