Пекин, , 03:48 — REGNUM Объем фактически используемых прямых иностранных (FDI) инвестиций в экономике материковой части Китая вырос на 31,5% в годовом исчислении до 176,76 млрд юаней за первые два месяца года, сообщили в Министерстве коммерции Китая.

В долларовом выражении приток вырос на 34,2% в годовом исчислении до 26,07 млрд долларов. Иностранные инвестиции в сферу услуг составили за этот период 141,74 млрд юаней, что на 48,7% больше, чем годом ранее.

Восточные, центральные и западные регионы Китая привлекли 32,3%, 11,1% и 50,9% от объема прямых всех иностранных инвестиций соответственно.

Объем фактически используемых FDI материкового Китая, вырос на 6,2% в годовом исчислении до рекордного уровня в 999,98 млрд юаней в 2020 году.