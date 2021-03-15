Нью-Йорк, США, , 03:45 — REGNUM Дождаться окончания расследования в отношении губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо призвал президент США Джозеф Байден. Об этом 15 марта сообщила пресс-служба Белого дома.

Американский лидер пояснил, что прежде, чем ставить вопрос об уходе с должности губернатора штата Нью-Йорк, надо дождаться, к чему приведёт расследование по делу о сексуальных домогательствах.

Скандал разразился после обвинения Куомо сразу несколькими женщинами в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении. Кроме того, федеральные власти США и прокуратура Бруклина начали расследование в отношении администрации Куомо в связи с предполагаемым занижением числа жертв COVID-19.

Профильный комитет нижней палаты законодательного собрания Нью-Йорка начал разбирательство с целью определить, есть ли основания для импичмента губернатору. За отставку Куомо высказались многие члены заксобрания штата, в том числе и однопартийцы Куомо из Демократической партии.

Сам Куомо отрицает все предъявленные ему обвинения и отказался покидать пост губернатора Нью-Йорка.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что более 50 законодателей США потребовали отставки Эндрю Куомо после череды связанных с ним скандалов.

Читайте ранее в этом сюжете: Более 50 законодателей США потребовали отставки губернатора штата Нью-Йорк