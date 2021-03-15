Тамбов, 15 марта, 2021, 03:44 — ИА Регнум. Банкротный иск от банка-кредитора получил издательский дом из Тамбовской области. Претензии к АО «Издательский дом «Мичуринск» арбитраж региона пока к производству не принял, передаёт ИА REGNUM.

Иск

Исковое заявление от Тамбовского отделения №8594 «Сбербанка» поступило в суд 12 марта 2021 года. Основанием для обращения с требованием о признании несостоятельным заявлена задолженность в размере 46 147 336,14 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, издательский дом был учрежден комитетом по управлению имуществом Тамбовской области для издания газет в мае 2007 года. На 2020 год среднесписочная численность работников АО составляет почти 300 человек. Уставный капитал — более 155 млн рублей. Директор — Екатерина Мартынова.