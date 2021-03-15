Пекин, , 03:43 — REGNUM КНДР назначила Ли Рен Нама новым послом в Китае, что приветствуется Китаем, заявил в пятницу представитель китайского внешнеполитического ведомства КНР, передает агентство Синьхуа.

Пресс-секретарь Чжао Лицзянь сделал соответствующее заявление на пресс-брифинге, когда его попросили подтвердить сообщения о том, что новый посол КНДР в Китае прибыл в Китай.

«Что касается прибытия посла Ли Рен Нама в Китай и других последующих событий, то в настоящее время у меня нет никакой информации, которую я мог бы обнародовать», — сказал Чжао.

Есть также сообщения о том, что Китай и КНДР вернут обмен кадрами на прежний уровень. На это Чжао заявил, что как дружественный сосед КНДР Китай готов работать с КНДР для сохранения, укрепления и развития традиционных дружественных и отношений между двумя сторонами.