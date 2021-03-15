Курган, , 03:40 — REGNUM В Кургане будут перерабатывать литиевые батареи экологически безопасным способом. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Компания «Технохит», получив займ «Мини-завод» от Фонда микрофинансирования Курганской области в размере 2,6 млн рублей под 0,1% годовых, приобрела системы оборотного водоснабжения, ленточный конвейер и смеситель. Благодаря этому сможет обеспечить полный процесс переработки химических источников тока и использовать продукты переработки в производстве новых батарей.

Отмечается, что микрозайм до пяти миллионов рублей под 0,1% годовых курганские малые предприятия могут получить, оставив заявку на сайте invest45.ru.