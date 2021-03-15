Петропавловск-Камчатский, , 03:40 — REGNUM На Камчатке продолжается извержение вулкана Ключевского и увеличение интенсивности грязекаменного потока на реке Крутенькой в шести км от посёлка Ключи, по мнению вулканологов, означает увеличение интенсивности побочного извержения и взаимодействия лавы с ледником Эрмана, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС РФ.

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Спасатели обеспокоенны появляющимися в соцсетях фотографиями текущего извержения Ключевского.

«Опасность представляет не только сам лавовый поток, но и фреатические взрывы, которые могут происходить при соприкосновении раскалённой магмы со снегом и льдом. При этом возможны парогазовые выбросы с выносом пепла, а также выбросы крупных обломков лавы. Предугадать место такого взрыва невозможно!», — обратились спасатели к туристам и местным жителям Камчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке специалисты пытаются рассчитать и спрогнозировать возможные последствия извержения вулкана Ключевской, а именно предугадать какой ущерб экосистеме региона принесёт сход селевых потоков в реку Камчатка.