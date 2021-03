Лос-Анджелес, США, , 03:39 — REGNUM Названы имена некоторых победителей музыкальной премии «Грэмми 2021». Трансляция церемонии проходит на YouTube-канале журнала Entertainment Weekly.

В номинации «Лучшее поп-выступление дуэта/ группы» победили Леди Гага и Ариана Гранде, выпустившие композицию «Rain on Me». В категории «Лучший традиционный вокальный поп-альбом» первое место досталось пластинке «American Standard» фолк-музыканта Джеймса Тейлора. В номинации «Лучшая танцевальная запись» премию получили диджей Kaytranada и певица Кали Учис, являющиеся авторами популярного трека «10%».

Лучшим рок-альбомом был признан The New Abnormal группы The Strokes, лучшей инструментальной пластинкой 2021 года стала Live at the Royal Albert Hall рок-коллектива Snarky Puppy. В номинации «Лучший R&B альбом» выиграла «Bigger Love» Джона Ледженда. Что касается лучшего рэп-альбома, то в 2021 году жюри «Грэмми» отдало предпочтение рэперу Nas и его пластинке King's Disease.

Напомним, 63-я церемония «Грэмми» проходит в Лос-Анджелесе, в комплексе «Стейплс-центр». В качестве ведущего церемонии выступает южноафриканский комик и актёр Тревор Ноа.

