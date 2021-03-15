Сан-Франциско, США, , 03:36 — REGNUM «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Ютой Джаз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 131:119.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри, набравший 32 очка. Кроме того, форвард Дрэймонд Грин оформил трипл-дабл из 11 очков, 12 подборов и 12 передач.

В составе «Юты» наибольшую результативность показал центровой Руди Гобер, записавший в свой актив дабл-дабл из 24 очков и 28 подборов. Также 24 очка набрал защитник Донован Митчелл.

«Голден Стэйт» прервал серию поражений из четырёх матчей подряд.

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