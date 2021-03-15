Якутск, , 03:35 — REGNUM В 2021 году 20 сельских семей из 16 районов Якутии получат свидетельства о предоставлении социальных выплат на строительство жилья в сельской местности, при этом 13 из них сельхозпроизводители, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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В целом на постройку 20 домов общей площадью 1,4 тыс. кв. метров выделят 28,79 млн рублей, 28,5 млн рублей — из федерального бюджете, 290 тыс. — из казны Якутии.

Программа обеспечения жильём сельских семей работает с 2003 года. За время её действия, за счёт средств федерального и республиканского бюджетов на социальные выплаты направлено 4,3 млрд рублей, введено 5 292 жилых дома общей площадью 430,6 тыс. кв.м. Объём предоставления социальных выплат зависит от объёма средств, предоставляемых республике ежегодно из федерального бюджета.

Если в 2019 году социальные выплаты получили 430 семей, то с 2020 года в связи с уменьшением средств, предусмотренных из федерального бюджета, плановое количество ввода жилья также снижено. Так, в 2020 год социальные выплаты получили 56 семей.

Социальная выплата предоставляется в размере 70% от расчетной стоимости строительства жилья, из которых 99% — средства федерального бюджета, 1% — средства госбюджет республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ленинградской области фиксируется бум индивидуального жилого строительства (ИЖС). Только за первые два месяца 2021 года из более чем 600 тыс. кв. м введенного в эксплуатацию жилья больше половины составили объекты ИЖС.