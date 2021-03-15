Гуанчжоу, Китай, , 03:30 — REGNUM Выставка работ итальянского художника эпохи Возрождения Рафаэля Санти стартовала в столице провинции Гуандун городе Гуанчжоу 12 марта, сообщает агентство Синьхуа.

Выставка, получившая название «Искусство Рафаэля: Opera Omnia», была совместно организована библиотекой Гуанчжоу и Генеральным консульством Италии в Гуанчжоу. На мероприятии представлены репродукции 36 работ итальянского художника в натуральную величину в высоком разрешении.

Эти произведения воплощают различные этапы творчества Рафаэля, начиная от «Мадонны с младенцем», одной из его самых первых картин, и заканчивая «Преображением», над которым он работал в последние дни своей жизни.

Хотя 500 лет со дня смерти Рафаэлло исполнилось еще в прошлом году, многие памятные мероприятия, которые планировалось организовать по всему миру министерством иностранных дел Италии, были отложены из-за пандемии COVID-19, заявила генеральный консул Италии в Гуанчжоу Лючия Паскуалини.

«Как одно из официальных памятных мероприятий, выставка дает представление о таланте Рафаэля», — отметил куратор библиотеки Гуанчжоу Фан Цзячжун.

Выставка продлится до 25 апреля. В течение этого времени также будет проведен ряд мероприятий, таких как экскурсии с гидом, лекции, художественные мастер-классы и среди прочих.