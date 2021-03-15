Казань, , 03:25 — REGNUM АО «Региональный фонд» из Башкирии, которое ранее было соответчиком в скандальном деле по иску Генпрокуратуры об истребовании акций «Башсоды», судится с «Татнефтью». В арбитраже Татарии на рассмотрении находится иск фонда к нефтекомпании о понуждении перечислить денежные средства в счет договора залога имущественных прав, но сумма пока не сообщается. Слушания по делу назначены на 16 марта 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

АО «Региональный фонд» создано в 2007 году министерством имущественных отношений Башкирии для деятельности по предоставлению займов промышленности. Помимо этого, фонд, подконтрольный властям Башкирии, был акционером АО «Башкирская содовая компания» (38,28% акций). В декабре 2020 года по иску Генпрокуратуры акции «Башсоды» вернули на баланс государства.